Beba de la Cruz ‘estalló’ contra Mariana Zapata en ‘La casa de los famosos’: “Que uno se convierte en moza”

Las creadoras de contenido se dijeron unas cuantas verdades a la cara - crédito @canalrcn/IG

La tensión en La casa de los famosos Colombia aumentó cuando Beba de la Cruz arremetió contra Mariana Zapata durante una dinámica propuesta por El Jefe IA, en la que el detector de mentiras evaluó la sinceridad de los concursantes.

En el transcurso de la actividad, Beba calificó a Zapata como “moza”, haciendo énfasis especial en la cercanía con Juanda Caribe, el comediante barranquillero con el que mantiene una relación aparentemente de amistad dentro del programa.

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El hecho tuvo lugar el miércoles 13 de mayo, poco antes de la gala de nominación, con la participación de Carla Giraldo y Marcelo Cezán. La dinámica consistió en responder preguntas de los televidentes bajo la presión del detector de mentiras.

La introducción de la ruleta como método de nominación dejó al descubierto las verdaderas relaciones entre los integrantes, evidenciando divisiones y afinidades - crédito Cortesia Canal RCN

Uno de los interrogantes giró en torno a la identidad del “zorro joven”, apodo que Beba utilizó para influir en la votación tras su regreso al reality,y del que en repetidas ocasiones fue tema de conversación, ya que la participante mencionó a Juanda como a Tebi Bernal.

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Durante la actividad, Beba admitió haber mentido al señalar que el “zorro joven” era Tebi y confesó que en realidad se refería a Juanda Caribe. La revelación generó incomodidad tanto en el comediante como en la joven modelo, provocando una serie de comentarios de parte de Beba como de Zapata.

La respuesta de Beba desencadenó una reacción inmediata en Mariana, que la enfrentó con tono hostil, preguntándole por el motivo de su molestia y utilizando calificativos como “boba”, “tonta” y “ridícula”. El intercambio evidenció la fractura definitiva entre ambas y reflejó el distanciamiento en su amistad.

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La joven creadora de contenido fue certera con su posicionamiento en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Cortesía Canal RCN

De inmediato, la paisa comienza a decirle a Beba que finalmente sacó su verdadera personalidad, convirtiéndose en lo que más ha criticado, debido a que en el pasado la barranquillera integró Calma y siempre atacaron a los integrantes del equipo Tormenta, donde estaban Tebi y Alejandro Estrada.

“Que uno se convierte en lo que más critica: en moza,” afirmó Beba en respuesta a Mariana Zapata, quien insinuó que el encierro lleva a algunos a traicionar sus propios principios.

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El episodio elevó la tensión dentro del reality y generó un amplio debate en redes sociales, donde seguidores discutieron los límites de la confrontación entre los participantes.

Mariana Zapata y Beba de la Cruz se muestran de espaldas, con los brazos cruzados y mirándose de reojo con evidente tensión en el set de La Casa de los Famosos Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los enfrentamientos provocaron una ola de comentarios de parte de los seguidores del formato, con mensajes de los cuales destacan: “Prefiero una y mil veces a 10 Bebas que a una Mariana”; “Con razón le dicen el plato típico de Colombia”; “Bien por Beba que no se dejó de la herMoza de Colombia”, entre otros.

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Mariana Zapata reveló la identidad del futbolista con el que salió

La influenciadora reveló en los primeros días de aislamiento en la casa estudio que mantuvo una relación extramatrimonial con un jugador de la selección Colombia, antes de la Copa América 2024.

“Empezamos a hablar normal, a saludarnos. Yo fui a un restaurante en Medellín y resulta que el dueño de ese restaurante era él”, inició. “Y llegué y me dice: ‘Yo te quiero conocer antes de que me concentre’, y yo, ‘bueno’. Y claro, nos empezamos a conocer hablando por videollamada. O sea, yo sentía que lo conocía de un montón de tiempo y él a mí también”.

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Durante el reto de presupuesto, los gestos de la paisa cuando volvieron las especulaciones por la identidad del futbolista de la selección Colombia con el que salió fueron tomadas como una confirmación por los televidentes - crédito Canal RCN

En los días posteriores al torneo, el jugador —cuyo nombre no fue mencionado explícitamente— mantuvo encuentros en Medellín con Zapata antes de regresar a su club. Fue en este contexto donde la empresaria entregó un dato fundamental sobre la identidad del deportista: dijo que se desempeña en Argentina, actualmente forma parte de River Plate y tiene una hija.

Después de varios intentos del Jefe y de sus compañeros, al igual que de Carla y Marcelo, la paisa reveló que se trató de Juanfer Quintero.

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