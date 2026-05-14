Crimen y Justicia

Video: asaltaron a los pasajeros de un colectivo y cayeron tras una persecución de película por la General Paz

Los cuatro sospechosos, uno de ellos con antecedentes penales, fueron detenidos a la altura de Mataderos

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La Policía de la Ciudad detuvo a una banda que robó a pasajeros de un colectivo tras una persecución

Cuatro integrantes de una banda de delincuentes fueron detenidos la semana pasada en plena avenida General Paz, a la altura del barrio porteño de Mataderos, luego de robarle a un grupo de pasajeros de un colectivo en Villa Real. Los sospechosos fueron capturados tras una feroz persecución, luego de que el auto en el que se movían los asaltantes, que contaba con una alerta temprana por haber sido utilizado en un robo a mano armada un par de horas antes, fuera detectado por el Anillo Digital.

Según precisaron fuentes policiales a Infobae que, luego de que personal de la División Anillo Digital de la Policía de la Ciudad detectara la marcha de un Volkswagen Gol negro en el que se movía la banda, los oficiales informaron del hallazgo por frecuencia e hicieron un seguimiento del auto en sentido hacia el Río de la Plata.

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La Policía de la Ciudad detuvo a una banda que robó a pasajeros de un colectivo tras una persecución
La persecución se extendió desde Mataderos hasta Villa Real.

Con la llegada de refuerzos, el vehículo fue rodeado y los policías ordenaron al conductor que se estacionara en la banquina, donde los ocupantes fueron aprehendidos. “Frená ahí, levantá la mano”, se escucha decir al oficial de la motorizada en el video que encabeza esta nota.

Y cuando se percató de que eran cuatro los ocupantes del auto, insistió: “¡Levanten la mano, bajen todos, bajen todos! Abajo, abajo, abajo. Bajen todos del auto, las manos al techo“.

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La Policía de la Ciudad detuvo a una banda que robó a pasajeros de un colectivo tras una persecución
Agentes de la División Motorizada detuvieron a los asaltantes en plena avenida General Paz.

De los cuatro detenidos, todos mayores de edad, uno tiene antecedentes por robo, tentativa de robo y lesiones.

En el interior del auto, que no era de propiedad de ninguno de los ocupantes, los uniformados hallaron destornilladores, cuchillos, una llave francesa, un martillo, un alicate y cuatro mochilas con gran cantidad de prendas.

La Policía de la Ciudad detuvo a una banda que robó a pasajeros de un colectivo tras una persecución
Parte de los elementos secuestrados a los ladrones.

La policía también encontró un carnet del PAMI, un Certificado Único de Discapacidad a nombre de terceros y tres tarjetas SUBE, además de cinco celulares. También se les incautó una bolsa con 10,7 gramos de flores de marihuana que fue secuestrada por orden judicial.

El personal a cargo se puso en contacto con el denunciante del robo que derivó en la búsqueda del automóvil y conoció que dos horas antes un grupo de delincuentes había robado a mano armada a los pasajeros de un colectivo de la línea 53 a la altura del cruce de avenida Beiró y General Paz.

El denunciante, que había hecho el llamado al 911, refirió que los delincuentes, tras cometer el robo, abordaron el Gol negro y escaparon a toda velocidad por General Paz, en dirección al Riachuelo.

La Policía de la Ciudad detuvo a una banda que robó a pasajeros de un colectivo tras una persecución
Los cuatro detenidos fueron imputados por el delito de robo agravado por el uso de arma y por cometerse en poblado y en banda

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 63, a cargo de Vanesa Alejandra Peluffo, Secretaría 81 de Jorge Polverini, ordenó las detenciones de los cuatro imputados, labrar actuaciones por robo agravado por el uso de arma y por cometerse en poblado y en banda, y el secuestro del vehículo y los elementos secuestrados dentro del mismo.

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