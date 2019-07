"Me encantaría decirle a Luciana en la cara lo que me molesta para que lo deje de hacer. Tiene que cambiar su actitud. No me gusta la manera que se maneja con mi novio. No te gustaría que un amigo de tu esposa le dijera 'Hola, Guilluuuuuu'" le explicó esa noche la bailarina a Marcelo Tinelli.