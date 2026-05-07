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El Rayo Vallecano firma su mejor fútbol de la temporada y accede a la final de la Conference League tras superar al Estrasburgo

Alemao marcó el gol decisivo en Francia y el equipo de Vallecas jugará su primera final europea ante el Crystal Palace

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Alemao aprovecha un rebote en el área para marcar el único gol del partido REUTERS/Christian Hartmann
Alemao aprovecha un rebote en el área para marcar el único gol del partido REUTERS/Christian Hartmann

El Rayo Vallecano ha conseguido una clasificación sin precedentes para la final de la Conference League tras imponerse de nuevo al Estrasburgo en el estadio de La Meinau con un resultado de 0-1, idéntico al obtenido en el partido de ida disputado en Madrid. La final le enfrentará al equipo inglés Crystal Palace. El tanto decisivo lo ha marcado Alemao en la primera parte y la actuación del guardameta argentino Augusto Batalla, que ha logrado detener un penalti, ha sido crucial.

En un partido marcado por la intensidad, el Rayo Vallecano ha mostrado desde el inicio la presión alta, la búsqueda de la posesión y la verticalidad en ataque, características que han definido al equipo y que han sorprendido al conjunto francés.

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A lo largo del primer tramo, el equipo madrileño ha creado dos ocasiones muy claras en los primeros nueve minutos: un remate forzado de Alemao que ha obligado a estirarse al portero Mike Penders y un disparo de Jorge de Frutos que ha rozado el travesaño. Estas jugadas tempranas reflejan el dominio que el Rayo ha ejercido durante toda la primera parte.

El Rayo golpeó antes del descanso

El equipo local ha recuperado al mediapunta argentino Valentín Barco tras su ausencia en los últimos cinco encuentros, pero no ha conseguido encontrar espacios para superar la defensa visitante, liderada por el francés Florian Lejeune y el senegalés Pathé Ciss. La seguridad defensiva del Rayo ha consolidado su control del partido mientras los intentos ofensivos del Estrasburgo resultaban infructuosos.

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Los jugadores del Rayo mantienen la concentración y celebran juntos el pase a la final REUTERS/Yves Herman
Los jugadores del Rayo mantienen la concentración y celebran juntos el pase a la final REUTERS/Yves Herman

La insistencia del Rayo ha resultado en nuevas oportunidades para Isi Palazón y Unai López, quienes han probado de nuevo a Penders sin conseguir batirle. La recompensa ha llegado al filo del descanso, en el minuto 41, cuando Pacha Espino ha realizado un centro preciso con la pierna derecha que Lejeune ha rematado y el rechace, tras la intervención del portero belga, lo ha aprovechado Alemao para marcar el único gol del encuentro. Esta acción ha establecido la ventaja visitante antes del descanso.

Al reanudarse el juego tras el descanso, el Rayo Vallecano ha mantenido la iniciativa y ha dispuesto de dos oportunidades claras para ampliar la diferencia: un disparo de Isi Palazón que ha despejado el portero local y un remate de Jorge de Frutos, completamente solo en el área pequeña, que se ha ido alto. Estos primeros minutos de la segunda mitad han sido el mejor tramo del conjunto vallecano, que se ha sentido muy cómodo sobre el césped.

El Rayo jugará su primera final

La dinámica del partido ha cambiado cuando el entrenador de Estrasburgo, Gary O’Neil, ha introducido al centrocampista británico Samuel Amo-Ameyaw, revitalizando el ataque local. A partir de ese momento, el equipo francés ha avanzado líneas y ha incrementado la presión ofensiva, aunque la falta de precisión, probablemente provocada por los nervios, ha limitado sus opciones.

El arquero fue clave en el empate del Rayo Vallecano ante Real Madrid

La ocasión más peligrosa para los locales ha llegado a raíz de un penalti cometido por Oscar Valentín por mano dentro del área. El paraguayo Julio Enciso ha ejecutado el lanzamiento desde los once metros, pero Augusto Batalla ha adivinado la dirección del disparo y ha realizado una intervención determinante lanzándose a su derecha.

Tras esa parada, el Rayo ha sabido resistir los minutos finales, soportando el asedio del Estrasburgo y asegurando así un triunfo que posibilita su acceso a la final de la Conference League, un logro inédito en los 102 años de la historia del club. Este resultado otorga al Rayo Vallecano la oportunidad de disputar la que será su primera final en toda su trayectoria, un sueño del que todo un barrio no quiere despertar.

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