El Pepo

"Es una masa, un fenómeno, pero él siempre estuvo con la mujer. Hay una buena relación y buena onda, pero no hay una relación sentimental. No tengo nada con El Pepo, no lo tuve y no lo voy a tener. No me gusta. Hace poco también me relacionaban con un cantante de música y nada que ver. Dicen que yo voy a un boliche y estoy con alguien, pero es mentira. Si me quieren ensuciar, les va a ir mal. Si quieren decir algo, tienen que mostrar pruebas, fotos o algo para sustentar lo que dicen".