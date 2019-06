Rodrigo Tapari fue durante años el cantante del grupo Ráfaga y su paso fue con éxito hasta que un día tomó la decisión de lanzarse como solista. "Con una mezcla de sentimientos en mi corazón me despido con mucha nostalgia de este grupo que me vio nacer y me acompañó todos estos años en esta familia de la cumbia, pero a la vez con la felicidad de elegir mi propio camino" , había dejaron en claro un mensaje en las redes sociales el cantante.