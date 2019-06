Efectos especiales en “Fear The Walking Dead”: los secretos detrás de los zombies más terroríficos

"La serie pone la vara cada vez más alta, por eso nos mantenemos actualizados. Y no solo por cómo matamos a los zombies o cómo entramos en conflicto con otras personas, sino también por el desarrollo de cada uno de ellos en sus relaciones. Pero nada podría parecer real si no fuese por las locaciones que se utilizan. Es una de las grandes diferencias que tiene este programa con los demás: no tenemos un escenario. Este circo se levanta y se mueve todos los días. No hay una locación central", cuenta Lennie James, quien interpreta a Morgan Jones, el primer crossover entre The Walking Dead, la serie madre, y su precuela.