—Empezamos a trabajar demasiado. Y de repente encontrás con que no tenés fuerza, no tenés energía, y de repente me tomaba un vaso y me despertaba, y me calentaba las cuerdas vocales. Se transformó en un hábito, en una necesidad: mi cuerpo necesitaba tomar un whisky para salir a cantar. Hubo momentos que hasta he subido borracho a los escenarios. Y uno no se da cuenta… Estás arriba del escenario y decís: "Estoy bien". Y no, no estás bien.