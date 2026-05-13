“Me muero” de Natalia Jiménez cumple 20 años: esta es su relación con la cultura mexicana

La fusión entre la canción 'Me Muero' de La Quinta Estación y Místico redefinió el panorama de la lucha libre mexicana. - (Ilustración: Jesús Aviles)

Han pasado dos décadas desde que “Me Muero” se convirtió en uno de los mayores éxitos de La Quinta Estación, pero el tema tomó un camino inesperado al unirse para siempre con la figura de Místico. Lo que comenzó como un videoclip terminó transformándose en uno de los momentos más icónicos de la lucha libre mexicana.

La canción, interpretada por Natalia Jiménez, marcó a toda una generación desde 2006. Sin embargo, su relación con el luchador Místico llevó el sencillo a otro nivel dentro de las arenas, donde miles de aficionados la convirtieron en un himno.

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Ahora, ambos celebrarán los 20 años del tema este 15 de mayo en la Arena México, un recinto que también formó parte esencial del videoclip original y de la historia detrás de la canción.

La historia detrás de “Me Muero” y el nacimiento de un fenómeno

El tema 'Me Muero', lanzado en 2006 e interpretado por Natalia Jiménez, se transformó en himno generacional en las arenas de lucha libre. - (Ilustración: Jovani Pérez)

El vínculo entre Natalia Jiménez y Místico comenzó durante la grabación del video oficial de “Me Muero”, dirigido por Diego Álvarez. En la producción, la cantante interpretó a una admiradora que se enamora del luchador enmascarado en medio de un ambiente inspirado en la lucha libre mexicana.

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Con el paso de los años, la canción dejó de ser solo un éxito pop y pasó a convertirse en la entrada oficial de Místico.

Cada aparición del luchador en la arena provoca que el público cante, creando una escena que terminó por convertirse en tradición.

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El anuncio que emocionó a los fanáticos de la Arena México

La celebración por los 20 años de 'Me Muero' reunirá a Natalia Jiménez y Místico este 15 de mayo en la icónica Arena México. - (Especial)

La celebración fue anunciada durante el programa CMLL Informa, donde Natalia Jiménez sorprendió a Místico al confirmar que interpretará “Me Muero” en vivo.

El luchador reconoció el peso emocional que la canción ha tenido en su trayectoria. “Sin ‘Me Muero’ no sería el mismo”, expresó Místico, dejando claro que el tema se convirtió en parte fundamental de su identidad dentro y fuera de México.

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Además de acompañarlo en funciones nacionales, la canción también ha sido coreada en eventos internacionales como AEW Grand Slam México, donde miles de aficionados revivieron el vínculo entre el pop y la lucha libre.

Un himno que cruzó generaciones y arenas

La esperada presentación en Arena México promete convertirse en un homenaje que celebra dos décadas de historia entre el pop y la lucha libre mexicana. - (Ilustración: Jovani Pérez)

Pocas canciones han logrado mezclarse de manera tan natural con el mundo del pancracio mexicano como “Me Muero”. Lo que nació como una balada romántica terminó encontrando una segunda vida en los cuadriláteros y en la memoria colectiva de los aficionados.

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La conexión entre Natalia Jiménez y Místico no solo fortaleció sus carreras, también creó uno de los momentos más reconocibles dentro del entretenimiento mexicano. Cada vez que suenan los primeros acordes, el público responde como si se tratara de una tradición intocable.

La presentación en la Arena México promete convertirse en un homenaje cargado de nostalgia, emociones y recuerdos para quienes crecieron escuchando una canción que, veinte años después, sigue haciendo vibrar a toda una arena.

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