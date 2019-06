—Es terrible, porque uno se imagina como madre el día de mañana si pasara lo mismo. Es la ley de la vida, es más orgánico que un padre se vaya antes que un hijo, por eso agradezco. En la familia de mi marido ha pasado que se han ido hijos antes que los padres, y no hay consuelo alguno. En este caso es la ley de la vida, no hay consuelo desde el punto de que mi papá es muy joven, y ves a alguien tan vital y decís: "No puede ser…". Pero sí hay consuelo desde el punto que nos dio mucho, no solo a mí sino a muchas personas. Me han llegado mensajes de mucha gente, empiezan a aparecer muchos mensajes de solidaridad , y uno empieza a recorrer la vida de ese papá que estuvo en tantos lados, que desde los medios llegó al 1%, porque hasta haberse casado con Marcela no fue una persona expuesta. Tuvo cosas que lo han expuesto, pero todo lo que me llega a mí es agradecimiento, solidaridad, decir: "Tu viejo me ayudó".