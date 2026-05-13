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Pemex confirma fallecimiento de un trabajador tras incidente en la Refinería Salina Cruz

Se confirmó este miércoles la muerte de Víctor Hugo López Matus, ingeniero herido con quemaduras graves

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La noche del martes se confirmó el deceso del responsable de operaciones luego de sufrir graves quemaduras durante el siniestro ocurrido el 11 de mayo, que dejó a otros cinco trabajadores bajo observación médica. (Infobae-Itzallana)
La noche del martes se confirmó el deceso del responsable de operaciones luego de sufrir graves quemaduras durante el siniestro ocurrido el 11 de mayo, que dejó a otros cinco trabajadores bajo observación médica. (Infobae-Itzallana)

Víctor Hugo López Matus, ingeniero encargado de la Superintendencia de Fuerza y de operaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) en la refinería Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, Oaxaca, falleció la noche del martes 12 de mayo. Aunque su deceso trascendió primero por redes sociales y fuentes internas de la empresa, la confirmación oficial llegó hasta este miércoles 13 de mayo.

Según reportes médicos, López Matus sufrió quemaduras de tercer grado en el 80% de su cuerpo durante la explosión registrada el lunes 11 de mayo en la torre de enfriamiento de la planta Hidros II, dentro del complejo petrolero.

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Las imágenes muestran la planta industrial con múltiples focos de fuego y humo elevándose sobre las instalaciones en Oaxaca (Especial)

Traslado de emergencia que no alcanzó a salvarle la vida

Durante la tarde del martes, personal de la Secretaría de Marina (Semar) desplegó un operativo para trasladarlo en ambulancia aérea desde el Hospital General de Pemex en Salina Cruz hasta la Ciudad de México, a más de 700 kilómetros de distancia, en busca de atención médica especializada. El esfuerzo no fue suficiente: Víctor Hugo falleció durante el trayecto.

Pemex no emitió un comunicado inmediato. Fuentes internas de la empresa confirmaron a medios el deceso bajo anonimato, explicando que por protocolo institucional, el comunicado oficial se emitiría hasta que la familia realizara el reconocimiento del cuerpo. Eso ocurrió este miércoles.

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(PEMEX)
(PEMEX)

Qué dijo Sheinbaum el día anterior

La presidenta Claudia Sheinbaum había informado el martes desde Palacio Nacional que el saldo del incidente era de seis personas lesionadas, todas reportadas como estables, y que la refinería operaba con normalidad. El comunicado de Pemex de ese momento no anticipó la gravedad del estado de López Matus ni el desenlace fatal que ocurriría horas después.

Este miércoles, la petrolera extendió condolencias a familiares y amigos, y aseguró que brindará apoyo conforme a sus protocolos de asistencia institucional. Los cinco trabajadores restantes continúan bajo atención médica en unidades especializadas.

Así se ve el incendio de la refinería Salina Cruz. (X/@XoxocotlanGente)
Así se ve el incendio de la refinería Salina Cruz. (X/@XoxocotlanGente)

Lo que se sabe del accidente

La explosión ocurrió la tarde-noche del lunes 11 de mayo en la planta Hidros II del complejo. De los seis lesionados:

  • Tres eran trabajadoras directas de Pemex, entre ellas dos mujeres
  • Tres pertenecían a una empresa contratista externa

El fuego fue controlado de inmediato por los bomberos de la propia refinería, lo que evitó que las llamas alcanzaran colonias aledañas. El gobierno de Oaxaca implementó recorridos preventivos en viviendas cercanas para descartar daños estructurales.

Pemex no ha informado si existe una investigación formal en curso sobre las causas de la explosión en la torre de enfriamiento.

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