—No me llevó nadie. Agarré el auto y fui. Lo primero que te pasa por la cabeza es: "¿Y si me reconocen?". Me acuerdo que estaba entrando eso al pensar y la persona que estaba en el recibidor miró: claramente me reconoció, pero no hizo ningún tipo de gesto, nada. Yo esperaba un gesto. Abro la puerta y sí, hubo algunas miradas, pero hay tanta seriedad con relación al anonimato que me senté y lo primero que me dijeron fue: "¿Querés hablar?". Y yo dije: "No, quiero escuchar". Me dijeron: "Vos sos la persona más importante, ¿es la primera vez que venís a un grupo?". "Sí". "Bueno, para todos nosotros vos sos la persona más importante". Yo recuerdo que lloraba sin parar, no podía decir una sola palabra… Lloré toda la reunión y se levantaron alrededor de 18 personas y todos me entregaron sus teléfonos. A partir de ahí tenía una lista de 18 personas que me dieron indicaciones de lo que debía hacer si tenía la necesidad de consumir, inmediatamente llamar a uno de esos teléfonos. Y la otra frase re importante es: "Ojalá vuelvas mañana".