Cristian Castro revela que invitó a salir a Addis Tuñón y ella lo rechazó por esta inesperada razón

(Instagram)

En el programa De primera mano, el cantante Cristian Castro y la periodista Addis Tuñón protagonizaron un reencuentro que generó revuelo en redes, luego de que Castro confesó que la invitó a salir hace años y ella lo rechazó porque priorizó su carrera.

¿Cómo fue el momento?

Durante la transmisión, Cristian Castro sorprendió a la audiencia al dirigirse directamente a la conductora: “Addis, ¿cómo te ha ido? Te he perdido la huella”, dijo el intérprete.

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Addis Tuñón respondió que siempre lo ha seguido y Castro soltó la declaración que encendió el momento: “Yo te invité a salir, me acuerdo y todo”.

(Captura YouTube: Imagen Televisión)

La periodista confirmó la anécdota y lamentó no haber aceptado: “Aquí no me creían, Cristian… Me arrepiento porque no hubiéramos hecho nada”.

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El intercambio continuó con bromas y complicidad. Castro aclaró que su interés era genuino:

“Yo solamente te quería enseñar a hacer nada y no me dejaste porque tu carrera era más importante”.

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Tuñón insistió en que la decisión tuvo que ver con su dedicación profesional, y el cantante reconoció: “Quiero decirle a la gente lo importante que es tu carrera para ti”.

Cristian Castro sorprende en un comercial de ViX luciendo una tanga naranja como parte de su estrategia publicitaria. - (Jesús Avilés/Infobae)

El reencuentro en televisión incluyó confesiones y bromas

La conversación subió de tono cuando Cristian Castro mencionó que, aunque es conocido por sus historias amorosas, su intención siempre ha sido buscar una pareja formal:

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“No soy gigoló, nunca lo he estado. Siempre es con ganas de tener una novia, siempre con la puerta de si me puedo enamorar de alguien”. Añadió: “Obvio que puedo salir con una maestra o quien sea, pero en todas partes veo la posibilidad y si veo una chispa, pues quiero salir, como en algún momento te invité a salir, Addis”.

Addis Tuñón también es actriz de doblaje (Foto: Instagram/@tunonaddis)

El momento incluyó risas del elenco y preguntas sobre qué canción le dedicaría a Tuñón. Cristian Castro eligió Si tú me amaras y prometió cantarle al oído “en algún momento”.

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La periodista reveló que aún conserva una presea que Castro le confió en el pasado: “Nos encontramos tú y yo en el aeropuerto, ya nos conocíamos, platicamos y me dijiste: ‘Oye, te encargo esto porque no me dejaron subirlo’. Y desde entonces ahí lo tengo guardado”.

La charla terminó con elogios mutuos y la confirmación de que, aunque nunca salieron, ambos mantienen una relación de respeto y simpatía. Addis Tuñón enfatizó:

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“Siempre he sido tu fan, Cris”.

Castro cerró el tema asegurando que busca enamorarse de verdad, no sólo coquetear: “Lo que verdaderamente me gusta no es conquistar, es que me conquisten”.

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