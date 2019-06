"Me salió perfecto el ensayo, me quiero matar. Tenía el miedo que me quede el estigma de lo que me pasó, porque el otro día no podía ni seguir la coreografía, estaba mal de verdad. Hoy me quedó como el miedo, tenía ese miedo, no sé por qué, cómo sacármelo, que me vuelva a pasar lo mismo", agregó, antes de que comenzara la devolución del jurado.