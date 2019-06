"Me solidarizo con la chica y con la familia, porque si hay algo que yo no puedo admitir, que me duele mucho, es este tipo de violencia, este tipo de situaciones. Si en una película pasa una situación así la cambio, porque no me entra en la cabeza, no puedo, no lo soporto y me duele muchísimo", agregó la cantante en una entrevista con Los ángeles de la mañana.