El conductor también les preguntó por los celos, y Fede Bal se sinceró: "No me da motivos para ser celoso. Nada. He sido celoso en mis parejas, tal vez sentía motivos, pero cada relación es distinta me parece". Además, la joven reveló que su novio le aconsejó, antes de su debut en el Bailando, que se relaje, que lo disfrute, y que intente ser ella misma.