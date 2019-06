Las críticas sobre las palabras de Mirtha Legrand no tardaron en aparecer en las redes sociales. "Le mandan apoyo a un violador y no a una nena o a la familia, ¿en qué mundo vivimos? Listorti fue el único coherente por primera vez", "Mirtha Legrand mandándole fuerzas al de Los Nocheros y diciendo que las violaciones 'son cosas que pasan en la vida'", "Mirtha preocupada por la familia Teruel, ¿y la vida de la piba que violó al hijo del integrante de Los Nocheros no te preocupa?", fueron algunos de los comentarios en Twitter.