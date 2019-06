"Le dije que merecía enamorarse y ahí me contó de esta historia de amor. Yo no lo podía creer. Ella me lo dijo con culpa y miedo, pero a mí me alivio tanto. ¡Me dio felicidad! En ese momento, se convirtió en mi heroína. Yo estaba extasiado y ella lloraba. Le dije que se tranquilice, que no pasaba nada", detalló Fernando, que es el menor de cuatro hermanos.