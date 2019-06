"La pasé mal, entonces entiendo. Ahora que tengo una camioneta, me duele ir por 9 de Julio y que se me acerque un pibe a limpiarme el vidrio y yo a veces subo el vidrio porque tengo miedo de que me robe. Me veo ahí, con ese pibe. Esas cosas quizás son las que yo pienso, no se trabaja para modificar eso, para ir cambiando ese tipo de cosas, que tiene que ver con la educación, con que coman bien los niños, para que en un futuro sean hombres más sanos".