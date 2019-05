"Obvio que cuando vamos al (cementerio) Memorial es un drama, pero siempre les decimos a nuestros hijos que Facu quiere que ellos sean felices. En esa fecha, no queremos más sentir tristeza, queremos que sea un recuerdo lindo, no un drama. La familia continuó y vinieron estos dos soles que fue un regalo total", explicó Botana y le aconsejó a Pampita que le haría bien hablar de Blanca. "Falta mucho para eso… En privado, me conecto con algunas mamás que me escriben un montón. Pero, en público, no me siento cómoda", le respondió la modelo, muy conmovida.