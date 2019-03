"(El viaje) lo re disfrutamos, fueron divinos esos días. Y el día que me llamaron no me lo olvido más en mi vida. Estábamos solos y no podíamos hablar por los chicos, Berni hablando con un remis, y llegué a la aerolínea, paré a la mina y le dije: 'Me tengo que ir ya'. Hoy digo: 'Qué loco que no me preguntó nada'. Yo pensaba: 'No puede ser, lo voy a resucitar de acá a la China'. Yo tengo una filosofía de lo que es un duelo y tenía un ejército atrás que me decía que siguiera", concluyó.