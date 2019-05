"Me dolió, porque creás un vínculo, das mucho amor al organizar un evento y te comprometés. No es solamente hacerte responsable y tener un grupo profesional, sino que el darte vos misma es lo que hace diferencia. Y cuando ves que todo el trabajo hecho hace un año, los renders, todo dado de baja, y ves la boda, que estuvo muy bien, pero no era la boda que habíamos soñado con la novia. Fue linda, ni mejor ni peor, pero era otra", explicó la esposa del jefe de Gobierno porteño.