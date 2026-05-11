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El Ayuntamiento de Madrid abre el plazo para apuntarse al sorteo de 52 pisos en alquiler asequible desde 700 euros al mes

La inscripción debe hacerse antes del 11 de junio en la web de EMSV Madrid y podrán optar a las viviendas personas de hasta 50 años que cumplan los requisitos de empadronamiento, con ingresos de entre 3,5 y 5,5 veces el IPREM y no hayan sido condenados por ocupación ni por impago de rentas

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El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (Alberto Ortega - Europa Press)
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (Alberto Ortega - Europa Press)

El Ayuntamiento de Madrid, a través de la web de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid), ha abierto el plazo para que todos los madrileños con rentas medias se puedan inscribir al sorteo de Iberia Loreto 1, una nueva promoción con 52 viviendas públicas de alquiler asequible ubicada en el distrito de Barajas.

La inscripción a este sorteo se debe realizar antes del día 11 de junio, exclusivamente de manera telemática, a través de la web de EMVS Madrid. El sorteo se celebrará ante notario a finales de ese mismo mes.

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La iniciativa supone un cambio de enfoque en las políticas municipales de vivienda, tradicionalmente dirigidas a colectivos vulnerables o de bajos ingresos. En esta ocasión, el objetivo es responder a las dificultades crecientes que atraviesan miles de trabajadores y familias con ingresos estables que, pese a tener empleo, no consiguen acceder a un alquiler en condiciones asumibles dentro de Madrid.

Vivienda pública para salarios medios

El delegado de Políticas de Vivienda y presidente de EMVS Madrid, Álvaro González, ha defendido que esta nueva promoción busca cubrir “un vacío” que afecta cada vez a más madrileños. Según explicó, muchas personas con salarios medios quedan actualmente atrapadas entre unos precios del alquiler disparados y unos programas públicos que hasta ahora no contemplaban este perfil económico.

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La promoción Iberia Loreto 1 ha contado con una inversión íntegramente municipal cercana a los 15 millones de euros y se convierte en el primer proyecto de EMVS Madrid orientado específicamente a este segmento de población.

El economista Santiago Carbó analiza la situación actual del mercado inmobiliario. Advierte sobre "subidas significativas" en los precios de compra y explica cómo la escasez y los altos costos del alquiler y las hipotecas consumen los aumentos salariales de las familias.

Además, el Ayuntamiento destaca que el edificio incorpora sistemas industrializados en madera, convirtiéndose en una de las promociones públicas más innovadoras construidas en la capital. Las obras se completaron en apenas 17 meses desde la colocación de la primera piedra.

El complejo residencial dispone de 52 viviendas —16 de dos dormitorios y 36 de tres habitaciones—, además de trasteros, plazas de aparcamiento y estacionamientos para bicicletas. Cuatro de los pisos están adaptados para personas con movilidad reducida.

Alquileres limitados al 30% de los ingresos

Uno de los principales atractivos de esta promoción es el precio del alquiler. Según las estimaciones municipales, las rentas mensuales se moverán entre los 700 y los 1.000 euros, incluyendo plaza de garaje. El importe final dependerá del tamaño de la vivienda. El Ayuntamiento también ha fijado un límite para garantizar la asequibilidad: ningún adjudicatario destinará más del 30% de los ingresos de su unidad familiar al pago del alquiler.

La medida busca facilitar la estabilidad residencial de familias jóvenes y trabajadores que, pese a tener ingresos medios, se enfrentan a precios prohibitivos en barrios de Madrid donde el alquiler continúa tensionado.

En paralelo, EMVS Madrid ha reservado 12 viviendas para familias numerosas, dentro de una estrategia que pretende favorecer el acceso a la vivienda de hogares con mayores necesidades de espacio.

Quién puede acceder a estas viviendas

Las condiciones para participar en el sorteo establecen que podrán optar madrileños de hasta 50 años y familias con hijos menores cuyos ingresos superen 3,5 veces el IPREM y no excedan 5,5 veces ese indicador. Esto significa, por ejemplo, que una familia formada por dos adultos y dos hijos podrá acceder a estas viviendas siempre que sus ingresos brutos anuales no superen aproximadamente los 68.000 euros.

Además, los solicitantes deberán acreditar una vinculación prolongada con la ciudad. Será obligatorio estar empadronado en Madrid durante al menos cinco años ininterrumpidos o haber residido ocho años dentro de la última década. Otro requisito importante es no ser propietario ni usufructuario de otra vivienda en territorio nacional.

Las bases del sorteo también incluyen restricciones relacionadas con antecedentes vinculados a la vivienda. Ningún miembro de la unidad familiar podrá haber sido condenado por delitos relacionados con la ocupación ilegal, impago de alquileres o conflictos graves de convivencia que hayan derivado en procedimientos de desahucio durante los últimos cinco años.

El Consistorio considera que estas condiciones buscan garantizar la convivencia y el buen uso de las viviendas públicas. Toda la información relativa al proceso de inscripción, requisitos y documentación necesaria puede consultarse en la página web de EMVS Madrid.

Responder a la crisis del alquiler

La puesta en marcha de Iberia Loreto 1 llega en un momento de fuerte presión sobre el mercado inmobiliario madrileño. El aumento continuado de los precios del alquiler está expulsando a numerosos vecinos hacia municipios periféricos y dificultando especialmente la emancipación de jóvenes y familias con ingresos medios.

Con esta nueva fórmula, el Ayuntamiento pretende ampliar el acceso a la vivienda pública más allá de los colectivos vulnerables y responder a una realidad cada vez más extendida: la de trabajadores con empleo estable que no consiguen asumir los precios del mercado libre.

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