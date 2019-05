"Mi familia y mi madre tenían el mandato del miedo a la pobreza y que había que tener un estudio universitario. Mi mamá quería que fuera abogada como ella y me decía que debía ser alguien importante en la vida. Y empecé a estudiar con él porque mi mamá me decía que era un buen actor, yo no lo conocía. Cuando estudié, dejé la carrera, me mudé a una pensión e hice mi camino", contó Eliana.