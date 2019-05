"Te va a ir muy bien, tenés el oficio suficiente y estás nervioso, que es un buen indicio, quiere decir que tenés pasión -le contestó Majul-. Estamos acá porque tenemos ganas. Veo el país muy complicado, con incertidumbre política y económica. El acuerdo del que hablan no va a suceder: mucho ruido y pocas nueces. No es una convocatoria lo suficientemente abierta como para que los invitados digan 'bueno, me voy a sentar a hacerlo'. Tiene cosas inteligentes y cosas medio tramposas. Si alguien dice 'no creo en la independencia del Banco Central', no se puede sentar ahí. Y, además, porque hoy todo es elecciones, grieta o antigrieta".