Colombia

La Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá aprobó incentivos para empresas familiares y emprendimientos barriales

Las ayudas se asignarán por convocatorias públicas a quienes formalicen vínculos laborales y aseguren afiliación a seguridad social, con requisitos y evaluaciones, y no serán transferencias permanentes para cubrir salarios

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La nueva cuarentena por localidades frena la reactivación económica de pequeños y medianos empresarios.
La iniciativa liderada por Julián Sastoque establece rutas de acompañamiento para la formalización empresarial, el fortalecimiento administrativo y la transformación digital - crédito Alcaldía de Bogotá

La Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá aprobó un proyecto de acuerdo pionero que permitirá a las empresas familiares y emprendimientos barriales de la ciudad acceder a paquetes de incentivos comerciales, fortaleciendo su sostenibilidad, productividad e inclusión en el mercado.

La iniciativa, liderada por el concejal Julián Sastoque, establece rutas de acompañamiento diferenciadas y nuevas herramientas de visibilidad y apoyo, con el objetivo de facilitar el crecimiento de miles de pequeños negocios que constituyen el tejido económico y social de la capital.

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El acuerdo, que ahora avanza hacia su implementación, contempla el acceso a acompañamiento para la formalización empresarial, fortalecimiento administrativo, transformación digital, innovación, sostenibilidad, acceso a mercados, financiamiento, internacionalización y networking, todo ello ajustado a la etapa de madurez y necesidades de cada empresa o emprendimiento.

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y otras entidades serán responsables de articular la oferta institucional, aprovechando recursos y programas ya existentes para evitar sobrecostos o burocracia adicional.

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El acuerdo en Bogotá incluye apoyo para innovación, sostenibilidad, acceso a mercados, financiamiento, internacionalización y networking según la etapa de cada negocio - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El acuerdo en Bogotá incluye apoyo para innovación, sostenibilidad, acceso a mercados, financiamiento, internacionalización y networking según la etapa de cada negocio - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Uno de los pilares de la iniciativa es el incentivo a la innovación y la diversificación. Se prevén estímulos para que los empresarios y emprendedores barriales puedan adoptar buenas prácticas, optimizar procesos, fortalecer modelos de negocio y adaptarse a nuevas tecnologías, contribuyendo así a la competitividad y la eficiencia de su trabajo.

Además, el acuerdo promueve la simplificación y digitalización de trámites, comprometiendo al distrito a hacer los procedimientos más claros y accesibles, apoyándose en plataformas digitales y en la red de servicios como los Cade y SuperCade.

La propuesta también reconoce la importancia de la cooperativización y el trabajo asociativo, incentivando que los negocios se organicen como asociaciones o cooperativas para fortalecer su capacidad de negociación, acceder a financiación y mejorar su competitividad. Se promoverá la información y orientación sobre los beneficios de la economía solidaria, facilitando la integración con proveedores, clientes y actores de apoyo empresarial.

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico articulará la oferta institucional con recursos y programas existentes para evitar sobrecostos y burocracia adicional - crédito Sarah Silbiger/Foto de archivo/REUTERS
La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico articulará la oferta institucional con recursos y programas existentes para evitar sobrecostos y burocracia adicional - crédito Sarah Silbiger/Foto de archivo/REUTERS

Un aspecto destacado del acuerdo es la creación de incentivos temporales para la generación y sostenimiento del empleo formal, especialmente en empresas familiares y emprendimientos barriales que logren formalizar relaciones laborales y garantizar la afiliación a la seguridad social.

Estos apoyos, que se otorgarán mediante convocatorias públicas y estarán sujetos a requisitos y evaluaciones, no constituyen subsidios salariales permanentes, sino un estímulo temporal para quienes más lo necesitan.

El proyecto pone especial énfasis en la inclusión y el enfoque diferencial, priorizando la participación de mujeres, madres cabeza de hogar, jóvenes, personas cuidadoras y mayores, así como la cobertura en localidades con altos índices de pobreza, informalidad y vulnerabilidad. De esa manera, el acuerdo busca garantizar que los incentivos lleguen a quienes tradicionalmente han enfrentado mayores barreras para el desarrollo de sus iniciativas productivas.

En materia de visibilidad comercial, se fortalecerá la creación de una plataforma digital pública donde cada empresa familiar y emprendimiento barrial podrá alojar fotografías, información básica y datos de contacto, facilitando su promoción, conexión a mercados y memoria productiva.

Fachada colorida de una tienda en El Salvador con letrero "Abarrotes La Bendición", mostrando estantes con snacks, bebidas y artículos; dos personas no identificables están dentro.
La Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá aprobó un proyecto de acuerdo para que empresas familiares y emprendimientos barriales accedan a incentivos comerciales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La herramienta aprovechará las plataformas institucionales ya existentes y permitirá reconocer la historia y cultura del desarrollo comunitario, así como las formas productivas tradicionales que han sostenido a los barrios de Bogotá.

La reglamentación específica sobre cómo se aplicarán estos beneficios deberá ser expedida en un plazo máximo de seis meses tras la entrada en vigencia del acuerdo. Para la identificación y segmentación de beneficiarios, se utilizarán herramientas técnicas como el Diagnóstico del Índice de Madurez Empresarial (Dime), lo que permitirá personalizar las rutas de apoyo según el potencial de crecimiento y las capacidades de cada negocio.

En síntesis, el Acuerdo 300 de 2026 del Concejo de Bogotá representa un avance significativo en la promoción y fortalecimiento de las pequeñas empresas familiares y los emprendimientos barriales, simplificando su acceso a recursos, facilitando la formalización y la innovación, y reconociéndolos como agentes clave en la economía y la cultura productiva de la ciudad.

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