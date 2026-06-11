La Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá aprobó incentivos para empresas familiares y emprendimientos barriales

La iniciativa liderada por Julián Sastoque establece rutas de acompañamiento para la formalización empresarial, el fortalecimiento administrativo y la transformación digital - crédito Alcaldía de Bogotá

La Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá aprobó un proyecto de acuerdo pionero que permitirá a las empresas familiares y emprendimientos barriales de la ciudad acceder a paquetes de incentivos comerciales, fortaleciendo su sostenibilidad, productividad e inclusión en el mercado.

La iniciativa, liderada por el concejal Julián Sastoque, establece rutas de acompañamiento diferenciadas y nuevas herramientas de visibilidad y apoyo, con el objetivo de facilitar el crecimiento de miles de pequeños negocios que constituyen el tejido económico y social de la capital.

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El acuerdo, que ahora avanza hacia su implementación, contempla el acceso a acompañamiento para la formalización empresarial, fortalecimiento administrativo, transformación digital, innovación, sostenibilidad, acceso a mercados, financiamiento, internacionalización y networking, todo ello ajustado a la etapa de madurez y necesidades de cada empresa o emprendimiento.

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y otras entidades serán responsables de articular la oferta institucional, aprovechando recursos y programas ya existentes para evitar sobrecostos o burocracia adicional.

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El acuerdo en Bogotá incluye apoyo para innovación, sostenibilidad, acceso a mercados, financiamiento, internacionalización y networking según la etapa de cada negocio - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Uno de los pilares de la iniciativa es el incentivo a la innovación y la diversificación. Se prevén estímulos para que los empresarios y emprendedores barriales puedan adoptar buenas prácticas, optimizar procesos, fortalecer modelos de negocio y adaptarse a nuevas tecnologías, contribuyendo así a la competitividad y la eficiencia de su trabajo.

Además, el acuerdo promueve la simplificación y digitalización de trámites, comprometiendo al distrito a hacer los procedimientos más claros y accesibles, apoyándose en plataformas digitales y en la red de servicios como los Cade y SuperCade.

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La propuesta también reconoce la importancia de la cooperativización y el trabajo asociativo, incentivando que los negocios se organicen como asociaciones o cooperativas para fortalecer su capacidad de negociación, acceder a financiación y mejorar su competitividad. Se promoverá la información y orientación sobre los beneficios de la economía solidaria, facilitando la integración con proveedores, clientes y actores de apoyo empresarial.

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico articulará la oferta institucional con recursos y programas existentes para evitar sobrecostos y burocracia adicional - crédito Sarah Silbiger/Foto de archivo/REUTERS

Un aspecto destacado del acuerdo es la creación de incentivos temporales para la generación y sostenimiento del empleo formal, especialmente en empresas familiares y emprendimientos barriales que logren formalizar relaciones laborales y garantizar la afiliación a la seguridad social.

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Estos apoyos, que se otorgarán mediante convocatorias públicas y estarán sujetos a requisitos y evaluaciones, no constituyen subsidios salariales permanentes, sino un estímulo temporal para quienes más lo necesitan.

El proyecto pone especial énfasis en la inclusión y el enfoque diferencial, priorizando la participación de mujeres, madres cabeza de hogar, jóvenes, personas cuidadoras y mayores, así como la cobertura en localidades con altos índices de pobreza, informalidad y vulnerabilidad. De esa manera, el acuerdo busca garantizar que los incentivos lleguen a quienes tradicionalmente han enfrentado mayores barreras para el desarrollo de sus iniciativas productivas.

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En materia de visibilidad comercial, se fortalecerá la creación de una plataforma digital pública donde cada empresa familiar y emprendimiento barrial podrá alojar fotografías, información básica y datos de contacto, facilitando su promoción, conexión a mercados y memoria productiva.

La Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá aprobó un proyecto de acuerdo para que empresas familiares y emprendimientos barriales accedan a incentivos comerciales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La herramienta aprovechará las plataformas institucionales ya existentes y permitirá reconocer la historia y cultura del desarrollo comunitario, así como las formas productivas tradicionales que han sostenido a los barrios de Bogotá.

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La reglamentación específica sobre cómo se aplicarán estos beneficios deberá ser expedida en un plazo máximo de seis meses tras la entrada en vigencia del acuerdo. Para la identificación y segmentación de beneficiarios, se utilizarán herramientas técnicas como el Diagnóstico del Índice de Madurez Empresarial (Dime), lo que permitirá personalizar las rutas de apoyo según el potencial de crecimiento y las capacidades de cada negocio.

En síntesis, el Acuerdo 300 de 2026 del Concejo de Bogotá representa un avance significativo en la promoción y fortalecimiento de las pequeñas empresas familiares y los emprendimientos barriales, simplificando su acceso a recursos, facilitando la formalización y la innovación, y reconociéndolos como agentes clave en la economía y la cultura productiva de la ciudad.

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