Después de una breve previa junto a Tinelli, quien le manifestó su felicidad por haber aceptado la propuesta, Brédice bailó el tema "Believe", de Cher, junto a su bailarín, Fernando Bertona. A la hora de la devolución, Ángel de Brito no dudó: "Me parece que podés recurrir a que sos una gran actriz. La bajada de escalera la hubiese hecho con más presencia, te vi como con bastante timidez. Te esperaba más vedette, quedaste como a mitad de camino. Prácticamente no bailaste. Lo intentaste, me gusta que lo intentes, pero el resultado no fue de los mejores. Lo que vi fue una conexión entre ustedes". El puntaje: dos.