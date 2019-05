Y luego agregó: "Era otra época, muy jodida, porque ni la ciencia sabía por qué me pasaba lo que me pasaba. ¿Entendés? Nadie me lo sabía explicar. La ciencia no me lo sabía explicar. Y mi viejo, que era un hombre de campo, menos todavía…Mi vieja nació en el año '35, así que te podés imaginar que había un oscurantismo total en este tema. Entonces le pregunté a mi viejo: 'Papi, ¿por qué tengo lo mismo que el nene si yo soy nena?'. Y como toda respuesta recibí un bife que me tiró dos metros más atrás. A partir de ahí, todas mis noches eran castigos. Siempre encontraban una excusa".