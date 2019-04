—¿Qué pasa con la competencia? Porque te vas a enfrentar en el mismo horario…

—Sí, pero cada programa tiene su público y sus temas. Aparte, los horarios no dependen de nosotros y siempre pueden cambiar. Yo soy un trabajador del medio y me adapto a las decisiones del gerente de programación, que es quien se encarga de eso. Y no me voy a colgar en internas que no me pertenecen.