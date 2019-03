Sin embargo, el Pájaro Caniggia se encargó de desmentir esta versión: "No hay ninguna deuda. Al contrario: el estafado fui yo". En una entrevista con el programa Pamela a la tarde, agregó: "Está todo en la Justicia. Lo inventaron, es una vergüenza". Luego, el ex jugador de fútbol explicó: "Tengo una opción de compra. Fui estafado. Está en la causa, que la gané yo. Alguien me quiso estafar".