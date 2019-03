Al igual que Twitter -y por la razón antes mencionada- su Instagram también goza de buena salud: sus más 3.5 millones de seguidores continúan viendo cada día sus posteos. Pero si de la novia de Paulo Dybala dependiera… "Si mi trabajo no lo necesitara, no tendría Instagram. La verdad que no me gusta", admitió, diferenciándose de la mayoría de los jóvenes de veintipico -los millenials, claro-, furibundos usuarios de las redes.