"Me emocioné, pero no lloré, no soy de lágrima fácil, me cuesta", agregó quien también adelantó que será una sola ceremonia y que tendrá "cinco cambios de ropa". "Cuando era más chica soñaba con la iglesia, más por mi papá, que era muy católico. Pero cuando falleció dejó de tener sentido, entonces probablemente no sea por Iglesia. Una ceremonia con amigos", concluyó en ese entonces la actriz.