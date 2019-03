Tras el accidente, Carlos Hoffmann, el hermano de Sergio Denis, viajó de urgencia hacia Tucumán. En diálogo con Crónica TV, señaló: "Los muchachos del equipo nuestro me dijeron que él volvió de la platea al escenario y se habrá encandilado. En un momento no vio el borde de la pasarela y ahí fue donde se cayó". Pero, el director teatral descartó esa hipótesis: "Son especulaciones, no había una luz particular (que lo enfocara) a él. Estaban las luces habituales. Se resbaló, en lugar de ir por el centro de la plataforma fue por el costado".