Este lunes, en el comienzo del programa que conduce por América, Incorrectas, Moria le contestó a públicamente a Ulises: "A mí no me atacó nadie, no existe la persona que me ataque. 'La One' no me lo puse yo, todo me lo puso la prensa. Los dixit que usan en los programas los cree yo: 'Argentina, país de cabotaje', por ejemplo. No es que sea una maravilla pero la gente dice 'el decorado se calla…'"