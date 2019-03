Al ser consultado por el conductor del programa, Mariano Iúdica, si quiere renunciar a su herencia, respondió: "No se puede porque es una cuestión de orden público. Pero (Dalma y Gianinna) no quieren estar inmersas en esta porquería porque solo se habla de la guita y es un tipo que está vivo y lo estamos matando todos. No lo matemos más. Ahí te das cuenta del dolor que les provoca. Ella me dijo: 'El día que se muere mi papá, se muere todo para mí. Me chupa un huevo la plata, el patrimonio, lo que tenga. No me interesa'".