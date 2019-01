"No pasó nada como para que no nos podamos ver (…). Yo le digo Gordo, y él un par de veces me dice 'Mi amor'. Sí, es raro… Y hay días que nos miramos y decimos: '¿Da para separarnos…?'. Pero es solo un segundo. Y abrazos, nos damos miles". En ese sentido, se sinceró: "A veces lo veo y digo '¡Menos mal que me separé!', y otras veces: 'Mirá este gordo que me estoy perdiendo…'". Además, puntualizó que Luciano jamás le pidió que dejara su carrera artística, como señalaban algunas versiones.