Cómo hacer en casa las rosquillas de San Isidro más sencillas y originales en horno o freidora de aire

Foto de archivo de rosquillas de San Isidro. ( Alberto Ortega / Europa Press)

Las rosquillas de San Isidro son el emblema dulce por excelencia de Madrid cuando se acerca su día grande, el 15 de mayo. Su aroma a anís y su textura tierna pero crujiente conquistan a grandes y pequeños, sobre todo con el sabor añadido de sus riquísimas coberturas, tanto las clásicas como las más modernas.

Este postre, tradicional de la fiesta del patrón madrileño, se disfruta desde hace siglos en la Pradera de San Isidro, entre conciertos y chotis. Las versiones más conocidas son las ‘Tontas’ (sin glaseado), ‘Listas’ (con glaseado de azúcar), ‘de Santa Clara’ (con merengue seco) y ‘Francesas’ (con almendra). Sin embargo, las versiones pueden ser infinitas, adaptando este clásico a la actualidad con sabores como el chocolate, el pistacho o el chocolate blanco. Aquí tienes una receta fácil, en horno y adaptada a freidora de aire, con ideas para varias coberturas.

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Receta de rosquillas de San Isidro en freidora de aire

Las rosquillas de San Isidro son unos bollos anillados, aromatizados con anís y ligeramente esponjosos. La preparación es sencilla: se mezclan los ingredientes, se forman los aros y se cocinan en el horno o en la freidora de aire, quedando doradas y suaves por dentro. Las coberturas pueden adaptarse al gusto de cada uno: desde azúcar simple hasta glaseados, merengue o almendra.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos Preparación de la masa y formado: 15 minutos Reposo: 15 minutos Cocción en freidora de aire: 10 minutos (por tanda)



Ingredientes

3 huevos

275 gramos de harina de trigo

60 ml de aceite de oliva suave (frito y frío)

1 copita de anís seco (licor)

0,5 cucharaditas de anís en grano molido

1 cucharadita de levadura química (tipo Royal)

100 gramos de azúcar

Ralladura de 1 limón

1 huevo batido (para pintar)

Coberturas a elegir: azúcar glass, glaseado de azúcar, merengue seco, almendra picada, chocolate derretido...

Cómo hacer rosquillas en freidora de aire, paso a paso

Mezcla los huevos con el azúcar hasta que estén espumosos. Añade el aceite frío, el anís molido, la copita de anís seco y la ralladura de limón. Remueve bien. Incorpora la harina y la levadura poco a poco, mezclando hasta obtener una masa suave y manejable. Deja reposar la masa 15 minutos, tapada con un paño. Unta tus manos con aceite y forma bolitas del tamaño de una nuez. Haz un agujero en el centro y da forma de rosquilla. Precalienta la freidora de aire a 180 ºC. Coloca las rosquillas separadas sobre papel de horno en la cesta. Pinta la superficie con huevo batido para lograr un dorado bonito. Cocina en la freidora de aire durante 8-10 minutos, revisando para evitar que se resequen. Si lo prefieres en horno, hornea en horno fuerte (200-220 ºC) durante 10-12 minutos hasta que estén doradas. Cuando estén templadas, decora según el tipo: “Tontas”: sin cobertura. “Listas”: baña con glaseado de azúcar (mezcla 100 g de azúcar glass y 2-3 cucharadas de agua). “De Santa Clara”: cubre con merengue seco (monta 1 clara con 100 g de azúcar y seca a 90 ºC). “Francesas”: reboza con almendra picada antes de hornear. Otras opciones: cobertura de chocolate, de pistacho...

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 12-16 rosquillas (dependiendo del tamaño).

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¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 120 kcal aprox.

Hidratos de carbono: 18 g

Grasas: 3 g

Proteínas: 2 g

Azúcares: 7 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda las rosquillas en recipiente hermético a temperatura ambiente hasta 3 días. Si llevan merengue, mejor consumir en 24 horas. Puedes congelar sin coberturas y decorar al descongelar.

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