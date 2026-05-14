Colombia

Auxiliar de policía denunció presunta agresión de un subintendente que le habría dejado una herida abierta en la cabeza

La denuncia ha generado indignación en redes sociales y ciudadanos piden conocer el nombre del agresor

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Las imágenes de las heridas en la cabeza de Kevin Santiago Mosquera Velásquez, auxiliar voluntario de la Policía Nacional, reavivaron el debate sobre el trato y la seguridad de los jóvenes dentro de la institución, tras denunciar públicamente que fue agredido por un subintendente y presentar pruebas audiovisuales del hecho - crédito prensalibre.col / Instagram

Las imágenes que muestran las heridas de Kevin Santiago Mosquera Velásquez generaron una fuerte reacción en redes sociales, donde numerosos usuarios exigen que se investigue el presunto abuso dentro de la Policía Nacional.

El joven, que cumple servicio militar voluntario, difundió grabaciones y fotografías que exhiben una lesión abierta en su cabeza, señalando directamente a un subintendente como presunto responsable de la agresión.

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En el video un compañero le rapa el cabello y allí aprovecha para mostrar la herida en la parte superior de la cabeza mientras demuestra que sangra debido a la violencia del golpe.

Mosquera sostuvo que las pruebas audiovisuales ratifican la gravedad del incidente y, según sus propias palabras, permiten identificar tanto la agresión física como la humillación sufrida. El auxiliar decidió hacer pública la denuncia con el objetivo de impedir que el caso quede impune y buscando orientación para garantizar sus derechos.

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