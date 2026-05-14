Colombia

Senador electo Santiago Montoya criticó al expresidente Ernesto Samper por respaldar a Iván Cepeda: “Es una deshonra para el Partido Liberal”

Las declaraciones del congresista surgieron en medio de una disputa interna, en la que cuestionó a exmilitantes y líderes que, tras dejar la colectividad, utilizan los símbolos y discursos del liberalismo en apoyo a la administración de Gustavo Petro

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Las críticas del legislador fueron dirigidas a figuras como Ernesto Samper y Juan Fernando Cristo, a quienes señaló por abandonar los principios históricos y respaldar políticas que se apartan del ideario liberal - crédito Santiago Montoya/Facebook

El senador electo, Santiago Montoya, lanzó una dura acusación contra figuras históricas del Partido Liberal, entre ellas el expresidente Ernesto Samper y el exministro Juan Fernando Cristo, a quienes señaló de haber traicionado los principios fundacionales de la colectividad.

Según difundió el propio Montoya en un video publicado en sus redes sociales, la disputa interna dentro del partido se agudiza ante el respaldo de algunos dirigentes a sectores cercanos al gobierno de Gustavo Petro.

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En el material audiovisual, Santiago Montoya cuestionó abiertamente a dirigentes y exmilitantes que, según sus palabras, “continúan utilizando las banderas y el discurso liberal pese a haberse alejado” de los valores históricos del Liberalismo.

“Ustedes no tienen credencial del partido, no son senadores, no son representantes a la Cámara”, recalcó el senador electo, remarcando la distancia con quienes han mostrado apoyo a iniciativas del actual Ejecutivo o se han acercado políticamente al senador Iván Cepeda.

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El senador electo, Santiago Montoya, dijo que el expresidente Ernesto Samper es una "deshonra para el Partido Liberal" - crédito Lina Gasca/Colprensa
El senador electo, Santiago Montoya, dijo que el expresidente Ernesto Samper es una "deshonra para el Partido Liberal" - crédito Lina Gasca/Colprensa

El parlamentario puntualizó que “algunos se equivocan cuando usan el letrero del Partido Liberal diciendo que liberales se fueron para donde Cepeda”, y agregó: “No, no se confundan. Ustedes eran liberales”.

De acuerdo con las declaraciones recogidas en el video, Montoya dirigió críticas específicas contra Juan Fernando Cristo, señalando que “fundó un partido que no fue capaz de sostener”, y contra Ernesto Samper, a quien calificó de “una deshonra para el Partido Liberal”.

Durante el mensaje, el senador electo también denunció que los sectores cuestionados “abandonaron el ideario liberal para adoptar posturas que calificó de socialistas comunistas”.

Santiago Montoya criticó a dirigentes que apoyan al Gobierno de Gustavo Petro y los califica de socialistas comunistas, alejados del liberalismo colombiano - crédito Santiago Montoya/Facebook
Santiago Montoya criticó a dirigentes que apoyan al Gobierno de Gustavo Petro y los califica de socialistas comunistas, alejados del liberalismo colombiano - crédito Santiago Montoya/Facebook

“Ustedes se volvieron socialistas comunistas, que no representan para nada las banderas del Partido Liberal”. Para Montoya, estas corrientes “no representan para nada las banderas del Partido Liberal”, expresó Montoya.

El senador electo también reivindicó el papel histórico del liberalismo colombiano en la transformación social del país.

“El Partido Liberal defiende a la gente, a los más pobres. Las grandes transformaciones sociales las lideró el Partido Liberal”, sostuvo.

No obstante, advirtió que quienes hoy apoyan al Ejecutivo “lo que quieren es promover más pobreza para la gente, menos oportunidades para la gente, apoyando a un gobierno que lo único que ha hecho es estar en contra del ciudadano”.

En la parte final de su intervención, Montoya solicitó a los exmilitantes y dirigentes que “respeten a nuestro partido. Dejen de usar las causas liberales en un proyecto fallido, que no solamente falló en Colombia, ha fallado en todo el continente”. Y concluyó: “Ustedes, señores, no son liberales”.

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