En 2016 Rojas se sumó al Bailando como participante y aumentó notablemente su exposición pública, al ritmo de las crisis de pareja y los rumores de ruptura. "Me equivoqué… Tiene que ver con la pareja, y no me interesa contárselo a ustedes ni a nadie. Antes no hubiera pedido ni disculpas, y nuestra pelea hubiera durado mucho más de lo que duró. Hoy no, hoy pido perdón", dijo el actor en una oportunidad en Los Ángeles de la Mañana.