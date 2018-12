"Me arrepiento de no haber dicho que acá (por Pol-ka) no se levanta la voz. Yo me ocupo de que en Pol-ka reinen las formas de trabajo", indicó, y destacó el abuso de poder que abunda en el ambiente artístico: "Hay conductores que maltratan, actores que gritan. En ese sentido, todo el colectivo del mundo del espectáculo tiene que hacer una reflexión".