"Salimos de ahí, cuando de repente veo que empieza a tomar otros caminos. Tomó para Palermo, un lugar oscuro, empecé a los gritos… Me dijo: 'No te preocupes porque acá no te va a escuchar nadie'. Ya me tenía tapada la boca y me ahorcaba. Me violó, y yo gritándole. Después seguimos y cuando agarramos Rivadavia prácticamente me tiró", rememoró.