Su madre salió del coma y a partir de ese momento Cáceres empezó a entablar una relación cercana con ella. Como nunca antes había ocurrido. "Ella no podía hablar. Era un vínculo sin palabras pero yo era el único que podía entender lo que ella decía, aunque no la escuchara. No sé cómo explicarlo. Me venían todos a preguntar a mí qué necesitaba mi vieja", contó.