—No, no me pasó nunca. Tampoco tuve parejas de 17 años como sucede con los personajes de Eleonora y Fernán. Que hasta que no saben que los otros están en esta práctica, no se lo habían cuestionado. Podían seguir, y eran felices. Los tiempos han cambiado mucho, las convenciones, los paradigmas. Si yo pienso hoy, estoy solo; pero si pienso en un modelo de pareja a futuro creo que reelaboraría mucho lo que tiene que ver con el deseo y ese compromiso… Se habla mucho de diseño hoy en día. Pensaría en diseñar…