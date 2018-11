La bailarina se preparaba para formar parte del staff de Sugar este verano en Mar del Plata con Laurita Fernández, Federico D'Elía y Victorio D'Alessandro, con producción de Gustavo Yankelevich. Sin embargo, eso no será posible: "Hasta me habían dado un lugar mejor en la obra. Pero me llamaron ayer a las dos de la tarde para decirme que me desvinculaban. Pregunté por qué y Majo me dijo 'no sé, viene de arriba', hice un descargo pero después entendí que era una intermediaria".