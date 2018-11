Hasta ese momento, Laurita no había emitido sonido alguno. Pero, entonces tomó la palabra y explicó: "En realidad, te escribí porque nos cruzamos y me saludaste raro. Y dije: 'Che, capaz tenía un mal día y yo no lo interprete'. Pero, honestamente, no me voy a hacer cargo de las historias que él tuvo. Es parte de su pasado y para mí está buenísimo. No tengo nada malo".