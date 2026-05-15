Millonarios estaría cerca de cerrar un millonario negocio con Beckham Castro: sería vendido al fútbol europeo

Beckham Castro sería una de las nuevas ventas grandes de Millonarios en la temporada 2026 - crédito Millonarios FC

Millonarios lleva un tiempo sin conseguir dinero por sus jugadores de las divisiones inferiores, que antes le dejaron recursos por las ventas de Óscar Cortés, Carlos Andrés Gómez, Emerson Rodríguez, entre otros, que salieron de la cantera azul y se encuentran en el exterior.

Por esa razón, el club está ilusionado con el negocio que podría cerrarse con Beckham Castro, atacante que ha sido clave para el juego del técnico Fabián Bustos por sus anotaciones y participaciones, pese a que no es titular y, en ocasiones, es criticado por sus problemas para definir.

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Además, el entrenador sumaría dos nuevos hombres al viaje a Sao Paulo, donde se verá con el cuadro paulista en la Copa Sudamericana, uno de ellos es alguien que lleva tres meses fuera por una lesión que dejó un vacío enorme en la defensa del Ballet Azul y eso le costó la eliminación en la Liga BetPlay.

“Una negociación muy favorable”

Los azules están en proceso de rearmar la plantilla para el segundo semestre de 2026, luego de la eliminación en la Liga BetPlay, los problemas en la Copa Sudamericana y el inicio de la Copa Colombia con un triunfo por la mínima diferencia, ahora con pedido de refuerzos por parte del técnico Fabián Bustos.

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El periodista Guillermo Arango afirmó que Beckham Castro sería vendido por Millonarios al fútbol de Europa, sin mencionar el destino o precio exacto, pero ilusiona a los azules por la cantidad de dinero que se movería para la institución con la venta del extremo de 22 años.

Beckham Castro tendría su primera experiencia internacional porque un club lo compraría a Millonarios - crédito @guilloarango/X

“El delantero Beckham David Castro (22) podría dar el salto al fútbol europeo en las próximas horas. En Millonarios hay optimismo por una posible venta definitiva en una negociación muy favorable para el club”, fue lo que escribió el comunicador de La FM en su cuenta de X.

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Según la plataforma Transfermarkt, Castro tiene un valor de 900.000 euros, que es su mejor cifra en el mercado de fichajes. Cabe recordar que lleva dos ciclos con el club, el primero entre 2022 y 2024, y el segundo de 2025 hasta la actualidad, pues jugó un año con la antigua La Equidad, ahora Internacional de Bogotá.

En lo que va de 2026, Beckham Castro suma cuatro goles y tres asistencias con Millonarios - crédito Millonarios FC

De cerrarse el negocio, el club dejaría partir a una de sus principales promesas de la cantera en los últimos años, por su aporte ofensivo y la experiencia adquirida, además de que ya salió campeón de Copa Colombia 2022, Liga BetPlay 2023 y Superliga 2024 con los embajadores.

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Posibles regresos a la plantilla

Mientras avanzan las conversaciones por Beckham Castro, el cuerpo técnico espera que el equipo se complete en los próximos días para el viaje al partido frente a Sao Paulo, por la quinta fecha del grupo C en la Copa Sudamericana, pues un buen resultado le daría oportunidad de llegar con vida a la última jornada.

Se conoció que Falcao García y Sergio Mosquera ya entrenan con Millonarios de manera normal, según la información del periodista Alexis Rodríguez, en su cuenta de X, y llegan en un momento clave para el club porque también afronta la ronda de grupos en la Copa Colombia 2026.

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Millonarios recuperaría a Sergio Mosquera y Falcao García, antes de la quinta fecha de la Copa Sudamericana - crédito @alexisnoticias/X

El caso del defensor central llama la atención, pues sufrió una ruptura del tendón del pectoral mayor en marzo, al enfrentar a Atlético Nacional por la Liga BetPlay, fue operado y el tiempo de recuperación era de dos a tres meses, así que su vuelta a las canchas llegaría antes de tiempo.

Por otro lado, el “Tigre” lleva días practicando con sus compañeros, se recuperó de la fractura en el rostro y queda por saber si el departamento médico le dio el aval para quedar disponible por el cuerpo técnico, pues también necesita minutos para definir si está o no en condiciones para renovar contrato.

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