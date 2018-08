Por lo pronto, no trascendió cuál será el monto final que Defederico le pagará a su ex mujer para la cuota alimentaria de sus hijas, ya que esto se terminará de definir en una próxima reunión pautada para los próximos días. Pero los letrados de ambos firmaron un "pacto de no agresión", como para que estos problemas no se sigan ventilando en los medios. Y dejaron establecido que, de ahora en más, el futbolista deberá "pedir permiso" para poder ingresar al barrio privado en el que Cinthia vive con sus hijas.