"Claro que me interesa el programa y todo lo que tenga que ver con el baile, hay cosas que dicen que la verdad prefiero no engancharme. Yo me engancho con todo lo que tiene que ver con el baile, con una coreo, ahora con descalificar a una persona, no. A mí jamás se me ocurriría decir que no me llega agua al tanque, que soy una negra villera, a mí esas cosas no me gusta contestarlas ni me interesa entrar", se defendió Laurita.