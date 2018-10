En ese momento, la actual novia de Nicolás Cabré tomó el micrófono para responderle a Lourdes. "Es injustificable lo que hacen. Todo el tiempo están diciendo algo en connotación a mí. Den su devolución sin hacer referencia a lo que yo hago. Respecto a la pareja, me gustó. Pero si yo me anoto en un concurso de baile, sé que hay un jurado con un determinado criterio. Y si no gusto, me pongo a ensayar para romperla, porque así es como se sube el puntaje", dijo visiblemente enojada.